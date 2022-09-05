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Mehmet Ali Erbil'den Yunanistan'a tepki! " Başınızı ezeceğiz"

05.09.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok hesabından canlı yayın yapan ve takipçilerinden hediye isteyen Mehmet Ali Erbil, Yunanistan'a tepki gösterdi. Erbil, "Yunanistan'ın başını ezeceğiz. Ancak arada bir böyle ses çıkarabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den Yunanistan'a tepki! " Başınızı ezeceğiz"

Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve kendisini toparlayan Mehmet Ali Erbil, uzun aradan sonra İbo Show'a katılarak hayranlarını sevindirmişti. Ünlü ismin yeni durağı ise popüler sosyal medya uygulaması TikTok oldu.

SIK SIK CANLI YAYIN AÇIYOR

Erbil, TikTok üzerinden sık sık yayın açarak takipçileriyle buluşuyor ve espri yapıyor. Ünlü şovmen, takipçilerinden hediye istemeyi de ihmal etmiyor. Yine bugün canlı yayın açan Erbil, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değindi.

"BAŞLARINI EZECEĞİZ"

Yunanistan'a tepki gösteren Erbil, "Türkler birlik olmalı. Yunanistan meselesi var, onların başını ezeceğiz. Anca böyle arada bir ses çıkarabiliyorlar. Cumhurbaşkanımız onlara gerekli mesajı verdi" ifadelerini kullandı.

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