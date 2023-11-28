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Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan'ı çabuk unuttu! 40 yaş küçük eski aşkına geri döndü

28.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Evlenmeleri beklenen çift, ayrılık kararı ile herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şovmen, Gülseren Ceylan'ı çabuk unuttu yeni sevgilisi ile görüntülendi.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şovmen Mehmmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Evlenmeleri beklenen çift ayrılık haberi ile herkesi şaşırtmıştı.

Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.

mehmet ali gülseren

Gülseren Ceylan'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mehmet Ali Erbil, önceki gece Tarabya'da yer alan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Erbil'in yanında kendisinden 40 yaş küçük eski sevgilisi Alisa Nasya vardı.

Mehmet Ali Erbil 2

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nasya, 2019 yılında aşk yaşadığı Mali'ye ne yapacağını sordu. Sevgilisine seslenen Erbil, "Magazin geldi. Kaçma!" diyerek sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı.

eski aşkı

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