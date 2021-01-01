Mehmet Ali Erbil hemşireleriyle yeni yıla girdi! Şömine başında dertlendi

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil, yeni yıla evinde şömine başında girdi.

Mehmet Ali Erbil, şömine başında ateşi izleyip Ateşle Oynama şarkısına eliyle dertli bir şekilde eşlik ederken video paylaştı.

Bir de fotoğraf yayınlayan ünlü şovmen, "Yeni yıla hemşirelerimle girdim. Mutlu yıllar" yazdı.

KİRALARLA GEÇİNİYOR

Erbil geçtiğimiz günlerde çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, “Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" demişti.



