MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre Karayel

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

Fenomen yarışma programı 'Çarkıfelek', Kanal D'de yeniden izleyiciyle buluşacak

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşen Çarkıfelek'in yeni sunucusu Emre Karayel

Dünyanın en çok ödül kazandıran fenomen yarışma programı 'Çarkıfelek' ekrana dönüyor.

Emre Karayel'in sunacağı, Emel Özkızıltaş'ın hosteslik yaptığı ‘'Çarkıfelek' 14 Haziran Perşembe, saat 20.00'de Kanal D'de.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavgaBüşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga
Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre karayel Çarkıfelek

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Çolak gecelerde! Fena yakalandı

Emre Çolak gecelerde! Fena yakalandı

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

Bella Hadid Meksika'da tatilde!

Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

Yaşar İpek'in Seren Serengil'e yaptığı sürpriz sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.