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  4. Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırılmıştı! Erbil sosyal medyadan açıkladı: İyi niyetim kullanıldı!

Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırılmıştı! Erbil sosyal medyadan açıkladı: İyi niyetim kullanıldı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 22:19
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"Yasa dışı bahse teşvik" soruşturması kapsamında ceza alan alan Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi cezası kaldırıldı. Ünlü şovmenden karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yasa dışı bahise teşvik suçlamasıyla düzenlenen operasyonlarda Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın yanı sıra çok sayıda fenomen gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Erbil ve Ortaç hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Dün Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

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MEHMET ALİ ERBİL'İN DE EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI!

Bugün yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hâkimi tarafından Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kararı kaldırıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mehmet Ali Erbil cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama

"Bir süre önce, 'Elektrikli kelepçe takılmak suretiyle, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanması' yönünde verilmiş olan karar, mahkemelerimizin bugün verdiği kararla adli kontrol kararı kaldırılmış olup, haftada bir imza şartıyla yeniden güncellenmiştir. Konuyla ilgili dava süreci ise devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımla..."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil ev hapsi
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