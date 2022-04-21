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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

21.04.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü çift Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil cesur pozlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündeme gelen Yasmin Erbil bu defa mini etekli pozunu paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Instagram'da aktif isimlerden biri olan Yasmin Erbil adeta fenomen haline geldi. Takipçilerine sık sık paylaşım yapan Yasmin Erbil mini etekli pozunu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

YASMİN ERBİL'DEN MİNİ ETEKLİ POZ!

Beyaz teniyle dikkat çeken Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla beğenileri toplamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Cesur paylaşımlarına devam eden Erbil, bu defa mini etekli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Yasmin Erbil pozlarını gönderi olarak paylaştığı gibi Instagram'ın hikaye kısmını da aktif olarak kullanıyor.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

26 yaşındaki Erbil'in transparan elbisesiyle verdiği göğüs dekoltesi olay olmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Yasmin Erbil İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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