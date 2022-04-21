Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den mini etekli poz!

Instagram'da aktif isimlerden biri olan Yasmin Erbil adeta fenomen haline geldi. Takipçilerine sık sık paylaşım yapan Yasmin Erbil mini etekli pozunu Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

YASMİN ERBİL'DEN MİNİ ETEKLİ POZ!

Beyaz teniyle dikkat çeken Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla beğenileri toplamıştı.

Cesur paylaşımlarına devam eden Erbil, bu defa mini etekli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil pozlarını gönderi olarak paylaştığı gibi Instagram'ın hikaye kısmını da aktif olarak kullanıyor.

26 yaşındaki Erbil'in transparan elbisesiyle verdiği göğüs dekoltesi olay olmuştu.

Yasmin Erbil İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim aldı.





