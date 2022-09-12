Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı! Düğün hazırlığından paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı geçtiğimiz günlerde tatil paylaşımları ile çokça konuşulmuş ve babasına yönelttiği eleştirili paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Erbil, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZI YASMİN ERBİL'DEN MİNİ ELBİSELİ POZ!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada 317 bin takipçi kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde pembe elbiseli göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı sallayan isim, babası hakkında yaptığı eleştirel paylaşımıyla olay olmuştu.

Ünlü şovmenin kızı arka arkaya paylaşım yapmaya devam ediyor.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAN PAYLAŞTI

Erbil bu defa düğün hazırlığında çekildiği mini elbiseli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şovmenin kızının güzel görüntüsü ve fitliği gözlerden kaçmadı.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



