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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

28.09.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil, bir sosyal medya paylaşımıyla daha adından söz ettirdi. Günlük yaşantısını takipçileriyle sık sık paylaşan isim, kombiniyle dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Yasmin Erbil, son zamanlarda oldukça popüler... Tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kombinini paylaşan Erbil, süper minisiyle dikkat çekti.

MİNİ ETEKLİ POZ

Yasmin Erbil yarım üstü ve süper mini eteğiyle kombin yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

O pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Erbil, bu yaz bikinili pozlarıyla sık sık gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

İstanbul doğumlu Yasmin Erbil 27 yaşındadır.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Eğitimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

İşte sosyal medya pozları...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

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