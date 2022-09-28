Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini eteğiyle paylaşım yaptı!

Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Yasmin Erbil, son zamanlarda oldukça popüler... Tarzı ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kombinini paylaşan Erbil, süper minisiyle dikkat çekti.

MİNİ ETEKLİ POZ

Yasmin Erbil yarım üstü ve süper mini eteğiyle kombin yaptı.

O pozu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Erbil, bu yaz bikinili pozlarıyla sık sık gündeme geldi.

İstanbul doğumlu Yasmin Erbil 27 yaşındadır.

Eğitimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde aldı.

İşte sosyal medya pozları...





