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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin kanatlı melek oldu

29.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme damgasını vuran küçük kızı Yasmin Erbil, yeni bir paylaşım daha yaptı. Derin göğüs dekolteli melek kostümüyle fotoğraflarını paylaşan Erbil, hayranlarından tam not aldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin kanatlı melek oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor

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Yasmin Erbil bu kez Cadılar Bayramı partisi için göğüs dekolteli seksi bir melek oldu.

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Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Yamin Erbil'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

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Yasmin Erbil, Cadılar Bayramı için seksi bir melek kostümü tercih etti.

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Fotoğraflarının altına "Too cute to spook" (Korkutmak için çok tatlı) notunu düşen Yamin Erbil'in cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı.

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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