Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin kanatlı melek oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor

Yasmin Erbil bu kez Cadılar Bayramı partisi için göğüs dekolteli seksi bir melek oldu.

Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Yamin Erbil'in paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Yasmin Erbil, Cadılar Bayramı için seksi bir melek kostümü tercih etti.

Fotoğraflarının altına "Too cute to spook" (Korkutmak için çok tatlı) notunu düşen Yamin Erbil'in cesur pozuna beğeni ve yorum yağdı.



