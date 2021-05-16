Mehmet Ali Erbil'in Nefise Karatay pişmanlığı! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Mehmet Ali Erbil, önceki gün Yeniköy sahilinde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Erbil, ekranlara dönmek istediğini söyledi. Ayaklıgazete'nin haberine göre Erbil "Bir iki teklif var. Ben de istiyorum, ekranları çok özledim. Bir de nostalji olarak ‘Çarkıfelek’ ile dönersek çok daha anlamlı olur. Haftada iki gün düşünüyorum. İnsanlar dizilerden filan da sıkıldı. Bizim gibi eğlence programları daha cazip hale gelecek." dedi.

"BOŞBOĞAZLIK YAPTIM"

Ünlü komedyen, yıllar önce Nefise Karatay ile bir dergiye verdiği pozdan yaşadığı pişmanlığı dile getirmişti. Erbil, konunun hatırlatılması üzerine yaptığı açıklamayı boşboğazlık olarak nitelendirdi ve şöyle dedi:

“O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Evli barklı çocuklu keşke hatırlatmasaydık. O zaman ilk biz yaptık. Dünyada bunu sanıyorum Brad Pitt ile Angelina Jolie yapmıştı. Biz de Türkiye’de öncü olalım dedik" dedi.

