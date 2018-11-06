Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum.

Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor.

Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah.

Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk göz yaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek."

MEHMET ALİ ERBİL'E NE OLDU?

Mehmet Ali Erbil 19 Ekim'de evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, 16 yıl sonra nükseden travma sonucu kaçış sendorumu tedaviye cevap vermesi daha zorlaştırmıştı.

