Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Yakıştır programındaki o anlar yeniden gündem oldu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in 90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı “Yakıştır” programı yeniden gündem oldu. Sebebi ise TRT Arşiv'in yeniden programa dair kesitlere yer vermesiydi.

Programın bir bölümünde “Y” harfiyle verilen cevaplar vardı. Sosyal medyada yeniden gündem olan eski görüntüler büyük beğeni aldı.

Yarışmacının 'Y' harfiyle verdiği yanıtlar ve program "Nerede o eski günler" dedirtti.



