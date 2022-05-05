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Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Yakıştır programındaki o anlar yeniden gündem oldu

05.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in yıllar önce sunuculuğunu yaptığı Yakıştır programına dair bir kesit TRT Arşiv tarafından yayınlandı. “Y” harfiyle verilen cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Yakıştır programındaki o anlar yeniden gündem oldu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in 90'lı yıllarda sunuculuğunu yaptığı “Yakıştır” programı yeniden gündem oldu. Sebebi ise TRT Arşiv'in yeniden programa dair kesitlere yer vermesiydi.

Programın bir bölümünde “Y” harfiyle verilen cevaplar vardı. Sosyal medyada yeniden gündem olan eski görüntüler büyük beğeni aldı.

Yarışmacının 'Y' harfiyle verdiği yanıtlar ve program "Nerede o eski günler" dedirtti.

@trtarsiv Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğu yaptığı “Yakıştır” programında, “Y” harfiyle verilen cevaplar. #trtarşiv #trt #mehmetalierbil #yarışma #yakıştır #anılar #arşiv ♬ orijinal ses - TRT Arşiv


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Mehmet Ali Erbil
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