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Mehmet Ali Erbil oğlunu paylaştı! 'Babasının boyunu geçmiş'

05.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Erbil önceki gün oğlu Ali Sadi ile yemek yerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Mehmet Ali Erbil oğlunu paylaştı! 'Babasının boyunu geçmiş'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süreli bir tedaviye başlamıştı. Aylarca yoğum bakımda tedavi gören Erbil, artık sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Erbil, sosyal medya hesabından oğlu Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

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Ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğlu Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti. Takipçileri baba-oğulun benzerliğiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Çoğu takipçi ise "Oğlu babasının boyunu geçti" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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