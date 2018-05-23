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Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun rengini açıkladı. Mehmet Ali Erbil, ''Aziz Yıldırım'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor" dedi

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Girne'de bulunan Rocks Hotel'de sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, lafı taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye getirdi. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, oyunun rengini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'ne üye olduğunu belirten şovmen, "Fenerbahçe Kulübü'ne üyeyim ama aidatları yatırmamıştım. Bu yüzden üyeliğim iptal edilmiştir diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. 2000 yılından bu yana kongre üyeliğim ve oy kullanma hakkım varmış. Birileri sağ olsun aidatlarımı yatırmış.' dedi.

''OYUM ALİ KOÇ'A''
Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, Aziz (Yıldırım) Başkan'ı severim ama benim oyum Ali Koç'a. Koç gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
metmeh ali erbil Fenerbahçe seçim

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