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Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi halk plajını tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, eşi Çiçek Nuroğlu ile Bodrum Gümüşlük'te objektiflere yansıdı. Halk plajında denize giren 40 yaşındaki oyuncunun, etrafta gazetecilerin olup olmadığını kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi halk plajını tercih etti

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ve eşi Çiçek Nuroğlu, tatil adresi olarak Bodrum’u tercih etti.

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Gecce'de yer alan alk plajında denize giren Nuroğlu çiftine, oyuncu Ece Özdikici de eşlik etti.

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Çiftin günlük şezlong fiyatı bin TL’yi bulan özel plajları tercih etmemesi hayranları tarafından takdir topladı. İkiliye, oyuncu Deniz Arna da eşlik etti.

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Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, oldukça mutluydu.

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Mehmet Ali Nuroğlu'nun, etrafta gazetecilerin olup olmadığını kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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