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Mehmet Altıparmak açıkladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2020 21:56 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu. Altıparmak, " Kota yeni sezonda bizimle birlikte devam edecek, Mame Thıam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. dedi.

Mehmet Altıparmak açıkladı! Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Altınparmak, Harun Tekin ve Deniz Türüç'ün gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Altıparmak'ın konuşmasından satır başları:

Geçen sene sezonu iyi bitiren bir Kasımpaşa vardı. İyi bir kadromuz var. Amacımız iyi transferler yaparak lige damga vuracak takım yaratmak. Geldiğimizden beri bunun için çalışıyoruz. İyi çalışacağız.

"FENERBAHÇE'YE GİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Harun Tekin ve Deniz Türüç gündemimizde yok. Oyuncuya dayalı takım değiliz. Mame Thıam yüzde 99 Fenerbahçe'ye transfer oldu. Her konuda anlaşma sağlandı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda böyle bir şey kararlaştırıldı. Mame 'Fenerbahçe'ye gitti' diyebiliriz.

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