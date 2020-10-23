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Mehmet Altıparmak: “Göztepe yerde yatmaya gelmiş”

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 23.10.2020 23:26 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Göztepe müsabakasıyla ilgili olarak, "Rakibimiz 1 puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş" dedi.

Mehmet Altıparmak: “Göztepe yerde yatmaya gelmiş”

Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör, Göztepe’nin müsabaka anında zaman geçirmeye yönelik oyun oynadığını belirterek, “Kaybettiğimiz 2 puan var bunun için üzgünüz. Maçın basından sonuna kadar bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışan takımdık. Rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çok fazla yerde yattılar. Futbolda bunlar var ama yarın benim takımım da bunu yaparsa bize de söyleyin veya yazın. Yerde yatan zamana oynayan takım olmayacağız" şeklinde konuştu.

"VAR'DA ÇİZİLEN OFSAYT ÇİZGİSİ ÇOK ENTERESAN"

Maçın 8. dakikasında attıkları ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün heba edildiğini dile getiren Mehmet Altıparmak, şu ifadelere yer verdi:
“Maçın başından beri üretmeye çalıştık. İlk 15 dakikasında attığımız gol ve Hodzic ile kaçırdığımız yüzde yüz pozisyonumuz var. Aytaç’a yapılan penaltı var. İptal olan golde çizilen VAR çizgisi çok enteresan. Bana göre golümüz heba edildi. Rakibin gol yemedikçe direnci arttı. Direnci artınca daha fazla kişiyle defans yaptılar. Çok fazla pozisyon üretmediler. Son dakikaya kadar hep üreten, gol arayan takımdık. Ama bir türlü golü bulamadık. Golü bulsaydık maç daha farklı olurdu.”

“OYUNUMUZU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ”

Oyunlarını geliştirerek devam etmek istediklerini aktaran lacivert-beyazlı teknik adam, “İzleyenler de çok zevk almamıştır. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Gol olmayınca bunu başaramıyorsunuz. Topun oyunda kalma süresi 49 dakika gibi bir süre. Bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını net bir şekilde gösteriyor. Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları bir dahaki maçta gole çevireceğiz” diye konuştu.

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