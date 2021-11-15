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Mehmet Aslantuğ'dan övgü! Onların Sting'i varsa bizim de Soner'imiz var

15.11.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam 6. Rixos Sailing Cup'ın finalinde sahne aldı. Arıca, kendisini dinlemeye gelen Mehmet Aslantuğ'u sahneye davet etti. Altuğ, Arıca için, " Müthiş! İyi ki sahnelerde. Onların Sting'i varsa, bizim de Soner'imiz var" dedi.

Mehmet Aslantuğ'dan övgü! Onların Sting'i varsa bizim de Soner'imiz var

Organizasyona katılan yelken tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Soner Arıca konserini izleyenler arasında ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da vardı. Söylediği şarkılarla izleyenleri duygudan duyguya taşıyan Arıca, gecenin ilerleyen saatlerinde Aslantuğ'u sahneye davet etti.

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Sahneye çıkan Aslantuğ; "Yakışıklı adam, hep öyleydi. Şarkılarını söylerken, sizi bir duyguya davet ederken, beden diline dikkat ettiniz mi? Müthiş! İyi ki sahnelerde. Onların Sting'i varsa, bizim de Soner'imiz var" sözleriyle Arıca'ya duygularını dile getirirken, sanatçıyı kırmayarak izleyenlerle de bir şiirini paylaştı.

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Mehmet Aslantuğ
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