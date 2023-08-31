MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu'nun sözleri olay oldu! 'Dedikodular asılsız değildir'

Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu'nun sözleri olay oldu! 'Dedikodular asılsız değildir'

31.08.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine gündemine bomba gibi düştü. Çok konuşulan iddianın ardından ilk açıklama Pınar Şipaloğlu'ndan geldi. Şipaloğlu'nun sözleri olay oldu.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirdi. El ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanmanın ardından sessizliklerini korumuştu.

Ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih eden Onan ve Aslantuğ, sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslantuğ, ilk defa sessizliğini bozmuş ve açıklama yapmıştı.

ARZUM MEHMET 2

Mehmet Aslantuğ, 'Bunu kadınlarımız için yapıyorum...' diyerek boşanmayla ilgili açık açık konuşmuştu. Aslantuğ, "'Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim.' demişti.

ARZUM MEHMET 3

Ayrıca Aslantuğ, "Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

ASLANTUğ açıklama

Bu açıklamaların ardından Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu'nun paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

pınar

Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan Şipaloğlu, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sesizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu'nun üç haftadır birlikte olduğu söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetikleriyle gündemdeydi! Yeni programının tanıtımı olay oldu Estetikleriyle gündemdeydi! Yeni programının tanıtımı olay oldu
Survivor'la ünlenmişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı Survivor'la ünlenmişti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı
Yalı dairesi gündem oldu! Görenler hayran kaldı Yalı dairesi gündem oldu! Görenler hayran kaldı
Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ istedi kadınları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.