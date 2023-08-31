Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu'nun sözleri olay oldu! 'Dedikodular asılsız değildir'

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede bitirdi. El ele girdikleri mahkemeden boşandıktan sonra yine el ele çıkan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, boşanmanın ardından sessizliklerini korumuştu.

Ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih eden Onan ve Aslantuğ, sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Mehmet Aslantuğ, ilk defa sessizliğini bozmuş ve açıklama yapmıştı.

Mehmet Aslantuğ, 'Bunu kadınlarımız için yapıyorum...' diyerek boşanmayla ilgili açık açık konuşmuştu. Aslantuğ, "'Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim.' demişti.

Ayrıca Aslantuğ, "Bu aşkın sorumluluğu gereği kurduğum cümlelere ithafen kimseyi yanıltmadım. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslantuğ ile birlikte olduğu iddia edilen Pınar Şipaloğlu'nun paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

Instagram sayfasından fotoğraf paylaşan Şipaloğlu, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sesizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koyarak, birlikte olduğunu söyledi.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Pınar Şipaloğlu'nun üç haftadır birlikte olduğu söyleniyor.

