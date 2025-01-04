Mehmet Aurelio’dan istifa açıklaması! Alex de Souza...

Antalyaspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Eyüpspor'a 4-1 kaybetti.

Deplasman ekibi Eyüpspor'un gollerini Mame Thiam (2), Ahmed Kutucu ve Ampem atarken, ev sahibi Antalyaspor'un tek golünü Safuri kaydetti. Antalyaspor, iç sahada oynadığı 9 maçta 3'üncü yenilgisini aldı.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUBİYETİN ACISINI YAŞIYORUZ"

Galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını ancak kaybettiklerini belirten Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Soyunma odasında hem oyuncular hem teknik heyet olarak mağlubiyetin acısını yaşadık. Galibiyet için sahaya çıktık ama olmadı. Bu skora çok üzüldük. İlk yarıya çok iyi başladık, çok net 3 gol pozisyonumuz vardı. 3-0 biz öne geçebilirdik. Biz o pozisyonları değerlendiremeyince rakip kendini güçlü hissetmeye başladı ve skoru kendi lehine çevirdi. İkinci yarıya başka ruhla başladık, sonucunda hemen bir gol bulduk ama devam ettiremedik. Mağlubiyetle ayrıldık. Yarından itibaren kupa ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız” dedi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"



'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna Mehmet Aurelio, "İstifa etmek gibi düşüncemiz yok. Alex hoca ile beraber görevimizin başındayız. Kupa ve lig maçına odaklandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" cevabını verdi.