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Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank skandalı dizi oluyor! Tosun dizisi nerede yayınlanacak?

23.02.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank skandalı dizi oluyor! Tosun dizisi nerede yayınlanacak?

Kurduğu Çiftlik Bank sistemi üzerinden on binlerce kişiyi dolandıran ve yurtdışında firari olan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandal vurgun hikayesi dizi oluyor. Exxen'de yayınlanacak olan dizinin adı ise Tosun olacak.

Kurduğu Çiftlik Bank ile çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın hikayesi diziye aktarılıyor. Daha önce Müslüm, Ayla, Naim gibi ilgiyle izlenen hayat hikayelerini beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı, Mehmet Aydın'ın lakabından yola çıkılarak "Tosun" oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda yayınlanacak proje 6 bölümlük mini dizi olarak çekilecek.

Cast çalışmaları devam eden diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek. Çekimlere ise mart sonunda başlayacak.


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