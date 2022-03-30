TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Yazılı açıklamanın ardından Mehmet Baykan kimdir? TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan neden istifa etti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

MEHMET BAYKAN KİMDİR?

Mehmet Baykanü, 1964 yılında Konya’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezunu oldu.

Öğrencilik yıllarında gençlik hareketleri içinde aktif olarak yer aldı.1988 yılında Konya Taşkentspor Kulübü yönetiminde görev aldı. Konya Futbol İl Temsilciliği ve Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendikten sonra 1998-2011 yılları arasında 13 yıl aralıksız Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı, 2 yıl süreyle Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Spor Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilip 2009-2012 yılları arasında Genel Başkanlık yaptı, 2007’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “Sportif Fair Play Kariyer Dalı ŞerefDiploması” ile ödüllendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunda çeşitli dönemlerde görevler üstlendi.

Avukat olup Evli ve 2 çocuk babasıdır. Yayımlanmış kısa hikayeleri ve şiirleri bulunmaktadır.

TFF BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti. Başkan istifa kararını şu açıklamayla duyurdu:

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakma teklifi TFF Yönetim Kurulumuz tarafından uygulamaya konulmuştur. Ancak bu süreçte ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiş ve yapılan itirazlar neticesinde TFF Tahkim Kurulu'nun kararı ile de yönetim kurulumuzun aldığı karar bozulmuştur.

Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım.

Bu nedenle TFF başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ediyorum.

