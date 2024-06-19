Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'e sahip çıktı! ''Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak''

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımın son durumu hakkında konuşarak gündemi değerlendirdi.

"DORTMUND’DA EVİMİZDE GİBİYİZ"

"Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna % 100 uydu. ‘Kırmızı giyin gelin’ dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası’na büyük coşku katıyor. Dün memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı’nın Sarı Duvarı’nı Kırmızı Duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep evimizde oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk’tü."

"MİLLİ MARŞ ISLIKLAMA BİZE YAKIŞMADI"

"Antalya’nın amigosunu biz getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan Milli Marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli."

"‘DÖVDÜĞÜMÜZ HAKEM İKİNCİ MAÇINA ÇIKACAK"

"Seçim Haziran’da olsun’ dendi. Kardeşim, Milli Takım var. Montella’yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Halil Umut Meler. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor."





