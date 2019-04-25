Mehmet Demirkol: Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu

Demirkol Fenerbahçe ve Abdullah Avcı iddialarını ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Demirkol'un açıklamaları:

"Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu. Abdullah Avcı’nın dikkat çekmemesi mümkün değil zaten. Abdullah Avcı, rahat çalışıyor ama dezavantajları da var. Güçlü bir camia ile 7-8 puan önde olsan şampiyonluğu kolay kolay bırakmazsın. Bazı maçları taraftar alır."

"Abdullah Avcı, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile anlaşır anlaşmaz bilemem. Beşiktaş bence Guti’yi hazırlıyor. O ışığı görüyorlarsa devam eder. Olmazsa Lucescu gelir. Fenerbahçe, 2.lige düşse çıkamaz. Fenerbahçe’nin bir oyun planına ihtiyacı var. Beşiktaş’ta böyle bir sorun yok. İyi olan oyununu devam ettirmesi lazım."

"Şenol Güneş, bu görevi uzun süredir bekliyordu. İstediği gibi çalışsın. Ancak bu kadar atıl bir pozisyonda olmasını istemezdim. Ayda 1 maç yapacaksın, yazık… Trabzonspor’da Şenol Güneş başkan olsun isteniyor ama hoca sahada olmayı seviyor. Şenol Güneş, hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştırılamaz diyor. Bence yapabilir. Paslanırsın, bu iş, öyle bir iş."

"Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye transfer edilebilir. O potansiyeli var ama bu korkunç sezondan sonra taraftarı bu transfere ikna etmen kolay olmaz. Taraftarı yeniden heyecanlandıracak 1-2 isme ihtiyaç var."

"Zajc ve Jailson’un bence sürekli olarak sahada olması lazım. Ancak hoca güvenmiyor demek ki. Fenerbahçe’nin orta sahasını görünce Tolgay gelsin diyordum ama… Fenerbahçe’de yapar diyordum. Orada da dağılma oldu sanırım."

"Ünal Karaman’ın hocalığının hastasıydım. Büyük bir futbol zekası vardı. Ancak hocalığının olmayacağını düşünmeye başlamıştım. Beni yanıltmanın ötesine geçti."