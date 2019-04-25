SPOR

Mehmet Demirkol: Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi.

Demirkol Fenerbahçe ve Abdullah Avcı iddialarını ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Demirkol'un açıklamaları:

"Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu. Abdullah Avcı’nın dikkat çekmemesi mümkün değil zaten. Abdullah Avcı, rahat çalışıyor ama dezavantajları da var. Güçlü bir camia ile 7-8 puan önde olsan şampiyonluğu kolay kolay bırakmazsın. Bazı maçları taraftar alır."

"Abdullah Avcı’nın ismi Ali Koç geldiğinde Fenerbahçe için geçiyordu. Abdullah Avcı’nın dikkat çekmemesi mümkün değil zaten. Abdullah Avcı, rahat çalışıyor ama dezavantajları da var. Güçlü bir camia ile 7-8 puan önde olsan şampiyonluğu kolay kolay bırakmazsın. Bazı maçları taraftar alır."

"Abdullah Avcı, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile anlaşır anlaşmaz bilemem. Beşiktaş bence Guti’yi hazırlıyor. O ışığı görüyorlarsa devam eder. Olmazsa Lucescu gelir. Fenerbahçe, 2.lige düşse çıkamaz. Fenerbahçe’nin bir oyun planına ihtiyacı var. Beşiktaş’ta böyle bir sorun yok. İyi olan oyununu devam ettirmesi lazım."

"Abdullah Avcı, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile anlaşır anlaşmaz bilemem. Beşiktaş bence Guti’yi hazırlıyor. O ışığı görüyorlarsa devam eder. Olmazsa Lucescu gelir. Fenerbahçe, 2.lige düşse çıkamaz. Fenerbahçe’nin bir oyun planına ihtiyacı var. Beşiktaş’ta böyle bir sorun yok. İyi olan oyununu devam ettirmesi lazım."

"Şenol Güneş, bu görevi uzun süredir bekliyordu. İstediği gibi çalışsın. Ancak bu kadar atıl bir pozisyonda olmasını istemezdim. Ayda 1 maç yapacaksın, yazık… Trabzonspor’da Şenol Güneş başkan olsun isteniyor ama hoca sahada olmayı seviyor. Şenol Güneş, hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştırılamaz diyor. Bence yapabilir. Paslanırsın, bu iş, öyle bir iş."

"Şenol Güneş, bu görevi uzun süredir bekliyordu. İstediği gibi çalışsın. Ancak bu kadar atıl bir pozisyonda olmasını istemezdim. Ayda 1 maç yapacaksın, yazık… Trabzonspor’da Şenol Güneş başkan olsun isteniyor ama hoca sahada olmayı seviyor. Şenol Güneş, hem milli takım hem de kulüp takımı çalıştırılamaz diyor. Bence yapabilir. Paslanırsın, bu iş, öyle bir iş."

"Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye transfer edilebilir. O potansiyeli var ama bu korkunç sezondan sonra taraftarı bu transfere ikna etmen kolay olmaz. Taraftarı yeniden heyecanlandıracak 1-2 isme ihtiyaç var."

"Vedat Muriqi, Fenerbahçe’ye transfer edilebilir. O potansiyeli var ama bu korkunç sezondan sonra taraftarı bu transfere ikna etmen kolay olmaz. Taraftarı yeniden heyecanlandıracak 1-2 isme ihtiyaç var."

"Zajc ve Jailson’un bence sürekli olarak sahada olması lazım. Ancak hoca güvenmiyor demek ki. Fenerbahçe’nin orta sahasını görünce Tolgay gelsin diyordum ama… Fenerbahçe’de yapar diyordum. Orada da dağılma oldu sanırım."

"Zajc ve Jailson’un bence sürekli olarak sahada olması lazım. Ancak hoca güvenmiyor demek ki. Fenerbahçe’nin orta sahasını görünce Tolgay gelsin diyordum ama… Fenerbahçe’de yapar diyordum. Orada da dağılma oldu sanırım."

"Ünal Karaman’ın hocalığının hastasıydım. Büyük bir futbol zekası vardı. Ancak hocalığının olmayacağını düşünmeye başlamıştım. Beni yanıltmanın ötesine geçti."

"Ünal Karaman’ın hocalığının hastasıydım. Büyük bir futbol zekası vardı. Ancak hocalığının olmayacağını düşünmeye başlamıştım. Beni yanıltmanın ötesine geçti."

"Akhisarspor’u tebrik edelim, iki sene üst üste finale kalma başarısı gösterdiler. Konyaspor, önümüzdeki sezonu düşünürken, bu sezonu unuttu. Uzun ve orta vadeli planlar yapılabilir ama kısa vadeli işleri de unutmamak lazım. 3 milyon Euro’yu masaya koyduğun zaman Babel, Galatasaray’a gelir. Beşiktaş’a da büyük bir katkı koydu ama kariyerinin bu döneminde kasayı öncelikli düşünüyor. Beşiktaş’ta da istediği parayı alsa kalırdı."

"Akhisarspor’u tebrik edelim, iki sene üst üste finale kalma başarısı gösterdiler. Konyaspor, önümüzdeki sezonu düşünürken, bu sezonu unuttu. Uzun ve orta vadeli planlar yapılabilir ama kısa vadeli işleri de unutmamak lazım. 3 milyon Euro’yu masaya koyduğun zaman Babel, Galatasaray’a gelir. Beşiktaş’a da büyük bir katkı koydu ama kariyerinin bu döneminde kasayı öncelikli düşünüyor. Beşiktaş’ta da istediği parayı alsa kalırdı."
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