Mehmet Demirkol, BeIN Sports'a katıldı

Bir dönem NTV Spor ekranlarının vazgeçilmezi olan ve Fuat Akdağ ile birlikte gerçekleştirdiği Spor Servisi programıyla hatırlanan Mehmet Demirkol, yeni sezonda beIN Sports ekranlarında olacak.
Mehmet Demirkol transferini Twitter'dan duyuran beIN Sports, genellikle futbol kulüplerinin transferlerden önce kullandığı bir yöntemle Demirkol'u açıkladı. beIN Sports'un hesabı, dev bir soru işareti görseliyle sinyali verirken Demirkol, kendi Twitter hesabından bu Tweet'i alıntıladı ve yine soru işaretiyle yanıtladı. Devamında ise ünlü yorumcunun beIN Sports ekranlarına dahil olduğu açıklandı.
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