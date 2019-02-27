Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları; Beşiktaş’ın 2.haftadaki oynadığı maçın 11’i ile, derbi maçındaki 11’inden 8 oyuncu farklı. Bu oyunculardan da 4’ü takımdan ayrıldı. Sezon sonunda yine her şey değişecek diyorlar. Bunu idare etmek kolay değil. Şenol Güneş’in, geçen sezon sonunda “Beşiktaş ile devam edeceğim” dediği dönemdeki şartlarla bugünkü şartlar arasında dağlar kadar fark var. "HERKESİN ELİ AYAĞI TİTREDİ İlk 25 dakikalık baskı 90 dakika oynanamaz zaten. İkinci yarıdaki ilk 10 dakikada da top Beşiktaş’taydı. Dorukhan, 3 kişiye tek kişi basıyordu. 60’tan sonra da genel olarak herkesin eli ayağı titredi. Bunu idare edememek üzerine Şenol Güneş’i eleştirebiliriz. Fikret Orman yerinde başka bir başkan, Şenol Güneş ile bu kadar çalışmazdı. Aralarındaki uyumsuzluğa dikkat çekiyorum. Maçın 3-0’dan 3-3’e gelmesinde sorumlu Şenol Güneş’tir. Ancak Şenol Güneş dışında da kimse o maçı 3-0’a getiremezdi.

"GRİP İLACI MI İÇMİŞ, ANLAR" Şenol Hoca'nın tarafından bakmak lazım, o ne yaşıyor? Sezon içinde ne yaşadığına bakmamız lazım. 3.5 sezonda 26 farklı stoper tandemi kullanmak zorunda kalmış Şenol Güneş... Bu bir tercih değil mecburiyet. Bir kadro yapılıyor sonra küçülmeye gidiliyor deniyor. Bunu idare etmek kolay değil. Bence inatlarıyla ilgili de şeyler söylenebilir ama işin bu tarafı da var. Mayıs ayında Beşiktaş'ta kalmaya karar verdiği zaman ile şu an arasında dünyalar kadar fark var. Şenol Hoca 'ben transfer istemiyorum' diyor ertesi gün Kagawa geliyor. Sonra Şenol Güneş 'yetersiz' diyor. Şenol Hoca antrenmanda oyuncu grip ilacı mı içmiş onu bile anlar. Antrenmanda gördüğü yeterlilik neyse onu oynatır. "ERSUN YANAL TESİSLERE ALMASA KİMSE BİR ŞEY DEMEZ" Fenerbahçe'nin sağ kanadını iyi kullandığı bir gün önceden belli zaten. Bu oyunu biraz daha orta sahada tutacak hamleleri yapabilir miydi Şenol Güneş? Yapabilirdi. Ersun Yanal tarafından bakarsak bir de, sen bu orta sahanın hiçbir şey yapamadığını görüyosun. Değil oyuna almak tesislerden yollasan kimse bir şey demez ilk 20 dakika için. Ersun Yanal oraya hiçbir şey yapmadan sadece kanatlara hamle yaparak oyunu değiştirdi.

"BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GİBİ OLABİLİR" Şenol Güneş sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe gibi olabilir. Aykut Kocaman’da olduğu gibi Şenol Güneşciler ve Şenol Güneş karşıtları oluşabilir. Şenol Güneş’in yeri kolay dolmaz. Şenol Güneş, Trabzonspor tarihine damga vurduğu kadar Beşiktaş tarihine de vurdu. "MUSTAFA DENİZLİ'YE HAYIR DEMEM" Milli Takım için Mustafa Denizli’ye hayır diyemem. Bir insanın formsuzluğunu değerlendirirken, bütün varlığını kötülüyoruz. Öyle bir şey olamaz. Bilgisayar üzerinden oynuyoruz biz oyunu. “Bu adam nasıl oynatılmaz” diyoruz. "BENİM KULAĞIMA GELEN İSİM SERGEN YALÇIN" Beşiktaş’ın, Fenerbahçe beraberliğinden sonra Bilic’in adının geçmesi ilginç. Türkiye’de derbi kazanamadı. Benim kulağıma en çok gelen isim Sergen Yalçın. Alanyaspor için kötü olur tabi ama Sergen Yalçın konuşulur Beşiktaş için. Sergen Yalçın kendi şartlarını kabul ettirir her yere. Ne oyunculuğuna ne de teknik direktörlüğüne laf edecek kimse yok Türkiye'de. Rıza Çalımbay, Beşiktaş’a adayım diyor ama nedeni belli değil. Teknik direktörlük başka bir iş. Fatih Terim ve Aykut Kocaman ile karşılaştırılacak bir isim aklıma gelmiyor.