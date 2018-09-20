Mehmet Demirkol, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili Milli Takımı çalıştırma konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Milli Takımı çalıştırmak istyeebileceğini belirten Şenol Güneş ile ilgili Mehmet Demirkol'dan da bir yorum geldi.

beIN Sports Haber kanalında değerlendirmelerde bulunan Demirkol, "Şenol Hoca, Milli Takımı çalıştırmak istiyor. Birbirimizi kandırmayalım. Bugün olmasa da yarın ister. Herkes ister bunu, Milli Takıma gidilir. Fatih Terim de Galatasaray'da çok iyi durumdayken Milli Takıma gitmişti" ifadelerini kullandı.

Güneş de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında "Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmayı düşünmüyorum ama yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir" demişti.

