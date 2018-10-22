SPOR

Karius için olay yaratan iddia!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Loris Karius için şoke eden iddia! Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesinin yanıkları sürerken, spor yazarı Mehmet Demirkol önemli ifadeler kullandı. Mehmet Demirkol, Karius'un gece hayatının çok yoğun olduğunu iddia etti.

Karius için olay yaratan iddia!

Beşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu maçın sonrasında konuşan spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KARIUS VE GECE KULÜBÜ İDDİASI!

Siyah-beyazlı takımın Liverpool'dan kiraladığı Lorius Karius'un performansını eleştiren Mehmet Demirkol "Loris Karius depresyondan çıktı, rehabilitasyon döneminde. Beşiktaş iyi bir rehabilitasyon merkezi. Ancak birçok kişi "Hangi gece kulübüne gitsem, Karius orada' diyor. Yani Karius orayı da bir kapa 'Vayy' diyelim!" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GÜNEŞ..."

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirten Mehmet Demirkol, "Olaylı Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş'in elektriği bitmiş! Fazla yumuşamış, doygunluk demiyorum, bir tükenmişlik sendromu! Bu iş ile alakalı bu durum söz konusu. Futboldan soğuduğunu düşünmüyorum. Doymuşluk başka bir şey, 'her şeyi yaptım bitti' demek. Hoca sürekli maç ister. En önemli şey hayatta kavga, hoca da bu bitmiş gibi. Beşiktaş'ta işler düzelir ama hocanın yeniden ateşlenmesi lazım." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE UZUN SENELER DEVAM EDİLMELİ"

Açıklamalarına devam eden Mehmet Demirkol, "Şenol Güneş 'Beşiktaş'tan sonra sadece Milli Takım olur' diyorsa bu Şenol Güneş dilinde 'Milli Takım'ı istiyorum' demektir. Bir ay sonra Mircea Lucescu giderse ne olacak? Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile bence mümkünse çok uzun seneler devam edilmeli. Olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Galatasaray maçında kötü bir görüntüsü vardı ve bu hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
Beşiktaş - Genk maçında Daniel Stefanski düdük çalacakBeşiktaş - Genk maçında Daniel Stefanski düdük çalacak
Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme kriziBeşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius mehmet demirkol

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Ali Koç'un soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karius için olay yaratan iddia!

Karius için olay yaratan iddia!

Beşiktaş - Genk maçında Daniel Stefanski düdük çalacak

Beşiktaş - Genk maçında Daniel Stefanski düdük çalacak

Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi

Beşiktaş Sompo Japan'da ödeme krizi

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Turgay Demir: Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracak

Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

Şenol Güneş: Göztepe'ye teslim olduk

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.