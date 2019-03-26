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Mehmet Demirkol: Cenk Tosun İspanya'ya gitse 20-25 tane atardı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye'nin Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözler sarf eden Demirkol, Everton forması giyen Cenk Tosun için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Mehmet Demirkol: Cenk Tosun İspanya'ya gitse 20-25 tane atardı

Mehmet Demirkol, A Milli Takımımızın, Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şu şekilde;

Fransa, İngiltere, Almanya ve Hollanda dışındaki takımlar birbirlerine çok yakın. Bir teknik adam 6-7 oyuncuyu aynı takımdan gelmesini ister.

Mert ile ilgili acaba mı dediğini biliyorum ama yakından görünce emin olmuştur. Başakşehir'in merkezini kullanmak istedi ama kullanamadı. Olabilecek en iyi maçlardan biri oldu bu iki maç.

"İZLEMEK KEYİFLİYMİŞ"

Rakip takımın medyasının teknik direktörünü sıkıştırmasını izlemek keyifliymiş. Genelde biz yapardık.

"CENK 20-25 TANE ATARDI"

Premier Lig'e Türkiye'den transfer yapmak çok kolay değil ama keşke Cenk Tosun-İspanya olsaydı diyorum. La Liga'ya çok uygun. Cenk Tosun İspanya'ya gitse, 20-25 gol atardı senede.

"BURAK GARANTİ GOLCÜ"

Burak Yılmaz'a parantez açmak yeterli değil, kitap yazmak lazım. Burak, Trabzonspor'da da atıyordu. Garanti golcü. Burak 17 yaşından beri Türkiye'de üst düzey futbolcu. En sonunda buldu pozisyonunu.

İnsan bir taraftan üzülüyor. Dün basın toplantısında, Dünya Kupası'nda oynamayabilirim dedi. Hiç beklemiyordum. Hala olgunlaşıyor. Geç oldu ama çok iyi oldu. Beşiktaş taraftarları istemiyordu ama çok çabuk tamir etti.

"HAKAN OYUNUN İÇİNDEYDİ"

Hakan Çalhanoğlu bugün çok iyiydi. Arnavutluk maçında bir tek attığı golde görmüştük. Bazı oyuncular oyunu şekillendirir, bazıları şekillendirilmiş oyunlarda daha iyi oynar. Hakan'ı oyunun içine çekmek gerekiyor. Bugüne kadar çok bulamadı bunu. Bugün onu gördük. Hakan'ı oyunun içinde gördük.

"FRANSA'DA BİR PUAN BİLE KAR"

Fransa karşısında 1 puan alsak bile kar. Oradan ne alırsak iyidir. Öyle bir takım Fransa.

Milli Takım'da bir şeyler değiştiği anlaşılıyor. Otele girerken bu çocukların keyifli bir şekilde geldiğini görüyorsun. Milli Takım, artık onlar için bir keyif. Bunu görüyorsun. 2016'da mesela işkence gibi geliyorlardı.

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