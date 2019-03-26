Mehmet Demirkol: Cenk Tosun İspanya'ya gitse 20-25 tane atardı

İnsan bir taraftan üzülüyor. Dün basın toplantısında, Dünya Kupası'nda oynamayabilirim dedi. Hiç beklemiyordum. Hala olgunlaşıyor. Geç oldu ama çok iyi oldu. Beşiktaş taraftarları istemiyordu ama çok çabuk tamir etti.

Burak Yılmaz'a parantez açmak yeterli değil, kitap yazmak lazım. Burak, Trabzonspor'da da atıyordu. Garanti golcü. Burak 17 yaşından beri Türkiye'de üst düzey futbolcu. En sonunda buldu pozisyonunu.

Premier Lig'e Türkiye'den transfer yapmak çok kolay değil ama keşke Cenk Tosun-İspanya olsaydı diyorum. La Liga'ya çok uygun. Cenk Tosun İspanya'ya gitse, 20-25 gol atardı senede.

Mert ile ilgili acaba mı dediğini biliyorum ama yakından görünce emin olmuştur. Başakşehir'in merkezini kullanmak istedi ama kullanamadı. Olabilecek en iyi maçlardan biri oldu bu iki maç.

Fransa, İngiltere, Almanya ve Hollanda dışındaki takımlar birbirlerine çok yakın. Bir teknik adam 6-7 oyuncuyu aynı takımdan gelmesini ister.

"HAKAN OYUNUN İÇİNDEYDİ"

Hakan Çalhanoğlu bugün çok iyiydi. Arnavutluk maçında bir tek attığı golde görmüştük. Bazı oyuncular oyunu şekillendirir, bazıları şekillendirilmiş oyunlarda daha iyi oynar. Hakan'ı oyunun içine çekmek gerekiyor. Bugüne kadar çok bulamadı bunu. Bugün onu gördük. Hakan'ı oyunun içinde gördük.

"FRANSA'DA BİR PUAN BİLE KAR"

Fransa karşısında 1 puan alsak bile kar. Oradan ne alırsak iyidir. Öyle bir takım Fransa.

Milli Takım'da bir şeyler değiştiği anlaşılıyor. Otele girerken bu çocukların keyifli bir şekilde geldiğini görüyorsun. Milli Takım, artık onlar için bir keyif. Bunu görüyorsun. 2016'da mesela işkence gibi geliyorlardı.

