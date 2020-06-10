Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Fenerbahçe, Süper Lig'in kalan 8 maçında Tahir Karapınar'ın teknik direktörlük koltuğuna getirildiğini açıkladı. Bein Sports'ta konuşan Mehmet Demirkol, Tahir Karapınar tercihinin Emre Belözoğlu'na ait olabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de hareketli saatler

"Sosyal medyada bir infial görüyorum. Bu, bir teknik direktör ataması değil. Sahaya çıkacak pro lisanslı bir hocaya ihtiyaç var ve belli ki Tahir hoca da altyapıda değerlendirilmek isteniyor. Zannediyorum Emre Belözoğlu'nun tercihi. Şimdilik kulübede pro lisanslı hoca olarak Tahir hoca oturacak. 'Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu' demek değil bu. 3 ihtimal var. 1, gelecek olan hoca şu anda çalışıyor olabilir. 2, adam yurt dışındadır ya da çok düşük ihtimal, Emre Belözoğlu olabilir önümüzdeki sezon teknik direktör."

"Hoca kim olursa olsun, Tahir hoca olsun, Guardiola olsun; Fenerbahçe'nin savunma hattına oyuncu alması lazım. Fenerbahçe'nin orta sahasını destekleyecek oyuncuya ihtiyacı var."

"Fenerbahçe'nin iyi bir kaleci performansına ihtiyacı var. 'Altay olmaz' demiyorum ama Altay'ın daha iyi performans göstermesi lazım. Fenerbahçe'nin bir kere kadrosunun ana hattını bu sene, önümüzdeki sene bilmiyorum ama, yavaş yavaş oluşturmaya başlaması lazım. Bu bir karmadır. Gustavo gibi bir oyuncu da olur orada, Ömer Faruk olur, Vedat olur, bilmiyorum."

"Senelerdir kadro mühendisliği dediğimiz şey, oyuncu özellikleri, kulüp aidiyeti, taraftarla bağlantı, liderlik, hem sosyal hem teknik, bütün bunları bir araya getiren bir dizayn yapılması lazım."