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  4. Mehmet Demirkol'dan gündem olan açıklama! ''Çocuğum hakem olmak isterse kapısını kitlerim, okula yollamam''

Mehmet Demirkol'dan gündem olan açıklama! ''Çocuğum hakem olmak isterse kapısını kitlerim, okula yollamam''

22.08.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının en tecrübeli yorumcularından biri olarak gösterilen Mehmet Demirkol, Türkiye'deki hakemlik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu ifade etti. Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulunan Demirkol'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Socrates'te açıklamalarda bulunan Mehmet Demirkol, hakemlik mesleğinin Türkiye'de çok zor bir meslek olduğunu ifade etti.

"KAPISINI KİTLERİM, OKULA YOLLAMAM"

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Mehmet Demirkol, "Benim oğlum gelse 'baba ben hakem olmak istiyorum dese' ben ki çocuklarıma her şeyi serbest bırakırım. Kötü alışkanlıklardan bahsetmiyorum. Hakem olacağım desin kapısını kitlerim. Okula yollamam." dedi.

"BIRAKIN İŞİNİ RAHAT YAPSIN"

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Sözlerine devam eden Demirkol, "Sen o kadar para yatırdın, 1000 dolar almıyor adam maç başı. Yeni yetişecek; Boğaziçi Üniversitesi mezunu, İngilizcesi var, hakem olmak istiyor adam, iyi çalışıyor. Peki kaç para? 250 TL. Zor bulursun." ifadelerini kullandı.

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