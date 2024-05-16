Mehmet Demirkol'dan Okan Buruk açıklaması! ''Sezon başında Fenerbahçe'nin bu durumunu söyleseler 'Şubat'ta mı şampiyon oldular' derdi..."

Şampiyonluk yolunda son 2 haftaya girilirken Galatasaray'ın elinde büyük bir avantaj bulunuyor. Sarı-kırmızılıların gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'yi geçmesi bitime 2 hafta kala tüm camiayı rahatlattı. Yorumcu Demirkol, şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

"SEZON BAŞINDA FENERBAHÇE..."

Demirkol, "Fenerbahçe için çok net olarak bir başarısızlıktan bahsediliyor. Fenerbahçe'nin baktığımız zaman 99 puanla ikincilik durumu var. Buna kesinlikle başarısızlık demememiz lazım. Tabii ki eleştiririz. Tabii ki İsmail Kartal'ın kritik anlarda sonuç vermeyen kararlarını, esnek olamamasını tabii ki eleştirebiliriz. Sezon başında Okan Buruk'a Fenerbahçe 2.58 puan ortalaması tutturdu deseniz "Hadi ya! Şubat'ta mı şampiyon oldular?" derdi" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK EVRENSEL ANLAMDA İYİ BİR HOCALIK YAPTI"

Sözlerine devam eden Demirkol, "Okan Buruk'u burada kutlamak lazım. Okan Buruk'un sezon başındaki kadrosuyla bugünkü kadrosu arasında dağlar var. Dolayısıyla Okan Buruk sürekli doğru dokunuşlar yaptı. Lig içerisinde Barış Alper Yılmaz sezonun oyuncusu olur mu noktasına geldik, sezon başında ilk 11 planında belki yok. Mertens aynı şekilde, Mertens sezonun oyuncusu olacak belki de. Kerem Demirbay'ın uyumu ve takım içerisinde taşıdığı önem aynı şekilde. Berkan Kutlu'nun geri dönüşü ve takıma sağladığı katkı, Vinicius'un Kasımpaşa maçındaki geri dönüşe katkısı... Okan Buruk'un hamlelerinin çok işe yaradığını, her seferinde sonuç verdiğini ve çok iyi bir teknik direktör olduğunu, çok açık, net bir şekilde evrensel bir teknik direktör olduğunu ve bu kadroyu çok iyi idare ettiğini söyleyebiliriz. Zaha'yı kesebilir misin kardeşim? Bunları yapabildi, bunları anlatabildi, bunları ikna edebildi. Evrensel anlamda iyi bir hocalık yaptı" dedi.





