Mehmet Demirkol: Fatih Terim mesleki depresyonda

beIN Sports ekranlarında beIN Manşet programında konuşan Mehmet Demirkol, Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Demirkol, Fatih Terim'in mesleki açıdan depresyonda olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adamın Gençlerbirliği maçı sonrasındaki açıklamalarını değerlendiren Demirkol, "Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. 'Ben de hata yapabilirim' diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor... Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım" dedi.

"MEVLÜT ERDİNÇ'İ İSTİYORDU"

Fatih Terim'in Mevlüt Erdinç'in transferini ısrarla istediğini de söyleyen yorumcu, "Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, %99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol ayrıca, Gençlerbirliği maçındaki tartışmalı Belhanda ve Mariano pozisyonları için, "Belhanda'nın pozisyonu penaltı ama ondan önce Mariano'nun kırmızı kartı hakkında tartışma yok herhalde. Elneny'nin yaptığından farkı yok. Belhanda'nın pozisyonu ile ilgili VAR'a neden gidilmedi, anlamak güç" yorumunu yaptı.

