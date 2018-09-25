Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

"Slimani'nin Negredo gibi Soldado gibi sezonu kapatma ihtimali yok, bu adam başka. Çok ekstra çaba harcıyor, biraz dinç kalabilse daha farklı olabilir iş" diyen Mehmet Demirkol derbinin ardından ise düşüncesini biraz yumaşatarak "Korkmaya başladım" dedi.
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