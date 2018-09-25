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Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

beIN SPORTS yorumcusu Mehmet Demirkol Fenerbahçe ve Slimani ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

"Slimani'nin Negredo gibi Soldado gibi sezonu kapatma ihtimali yok, bu adam başka. Çok ekstra çaba harcıyor, biraz dinç kalabilse daha farklı olabilir iş" diyen Mehmet Demirkol derbinin ardından ise düşüncesini biraz yumaşatarak "Korkmaya başladım" dedi.

İşte Demirkol'un açıklaması;

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"Fenerbahçe'de Yassine Benzia'yı beğendim, alışmış yani ne olduğunun farkında."

"Fenerbahçe'de Yassine Benzia'yı beğendim, alışmış yani ne olduğunun farkında."
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"Slimani kendisini gereksiz işlerle çok yoruyor."

"Slimani kendisini gereksiz işlerle çok yoruyor."
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"Belki geriye gelip destek vermesi isteniyordur ama hiç dinç kalamıyor."

"Belki geriye gelip destek vermesi isteniyordur ama hiç dinç kalamıyor."
4 / 5

"Çok yüksekti beklentim, yanılacak mıyım acaba? Hafif hafif de korkmaya başladım."

"Çok yüksekti beklentim, yanılacak mıyım acaba? Hafif hafif de korkmaya başladım."
5 / 5

"Türkiye Ligi'nde çok rahat atar diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum."

"Türkiye Ligi'nde çok rahat atar diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum."
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Spor Toto Süper Lig slimani mehmet demirkol

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