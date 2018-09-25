Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

"Slimani'nin Negredo gibi Soldado gibi sezonu kapatma ihtimali yok, bu adam başka. Çok ekstra çaba harcıyor, biraz dinç kalabilse daha farklı olabilir iş" diyen Mehmet Demirkol derbinin ardından ise düşüncesini biraz yumaşatarak "Korkmaya başladım" dedi.

İşte Demirkol'un açıklaması;

1 / 5 "Fenerbahçe'de Yassine Benzia'yı beğendim, alışmış yani ne olduğunun farkında."

2 / 5 "Slimani kendisini gereksiz işlerle çok yoruyor."

3 / 5 "Belki geriye gelip destek vermesi isteniyordur ama hiç dinç kalamıyor."

4 / 5 "Çok yüksekti beklentim, yanılacak mıyım acaba? Hafif hafif de korkmaya başladım."