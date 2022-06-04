Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye övgü! "Hanımım anlıyor bu işten"

Şarkıcılık kariyerinin sışında özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

DİNÇERLER SOSYAL MEDYADA AŞKA GELDİ

Twitter hesabından gündemle ilgili paylaşımlar yapan iş insanı, son olarak Beşiktaş Meydanı'nda şarkı söyleyen bir kadının videosunu yayınladı. Sesini beğendiği kadının videosunu "Woww" notuyla paylaşarak alev emojileri koyan Dinçerler, öğrendiği bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dinçerler'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, şarkı söyleyen kadın için "O Ses Türkiye yarışmasına ve bir tek Hadise dönmüştü. Hatice'nin ailesinin de sesi çok güzeldir. 2-3 kardeşi de 'O Ses'e katılmıştı" yorumunu yazdı. Takipçisine cevap veren Dinçerler'in, şarkıcı eşini Hadise'yi överek, "Hanımım anlıyor bu işten" ifadesini kullanması dikkat çekti.





