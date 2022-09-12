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Mehmet Dinçerler Hadise sorusunu duyunca bakın ne yaptı!

12.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Dinçerler, önceki akşam bir düğünden çıkarken görüntülendi. Parmağında yüzüğü olmayan Dinçerler, basın mensuplarının Hadise'yle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Mehmet Dinçerler Hadise sorusunu duyunca bakın ne yaptı!

Basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncu Ebru Şahin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Fransa'ya kaybederek EuroBasket'e veda ettiği maçın ardından "Böyle star olmazsınız ama nankör evet" diyerek paylaşım yaptı. Şahin'in Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı iddia edilen paylaşımın ardından basketbolcunun sevgilisi Eda Ece'den tepki gecikmedi.

"BÖYLE STAR OLAMAZSINIZ AMA NANKÖR EVET"

Eşinin maçı kaybetmesiyle yıkılan Ebru Şahin, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yokluktan liderlik vasfı verilmiş, turnuva boyunca oyuncular yorgunluktan ve mücadeleden bayılacakken turnuvada 1 maç toplam 10 dakikası olmayanlar şanslı gününe şükredip takımına teşekkür edeceğine hatırlatma yapıyor, art niyet ve bireysellik budur. Böyle star olmazsınız ama nankör evet" ifadelerini kullandı.

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BUĞRAHAN TUNCER'İ Mİ HEDEF ALDI?

Şahin'in bu paylaşımla milli oyuncularda Buğrahan Tuncer'i hedef aldığı ileri sürüldü. Tuncer ise maç sonrası yaptığı açıklamada "Konuşacak pek bir şey yok. İkinci defa oluyor bu. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün, çok. 2019, şimdi bu. İmkansızı yine başardık. 9 saniyede kazanacağımız maçı uzatmaya götürüp kaybediyoruz. Pek bir şey diyemiyorum" demişti.

EDA ECE, EBRU ŞAHİN'İ SİLDİ

Oyuncu Ebru Şahin gelen tepkilerin ardından paylaşımını yayından kaldırdı. Uzun süredir Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Eda Ece, meslektaşının paylaşımına sessiz kalamadı. Ece, gündem olan paylaşımın ardından Şahin'i Instagram'dan takipten çıkardı.


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Mehmet Dinçerler Oyuncu Hadise sevgilisi
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