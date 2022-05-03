Mehmet Dinçerler ile evlenen Hadise'den ilk paylaşım! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise yeni bir aşka yelken açmış ve gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı. Bodrum'da bir araya gelen ikilinin samimi halleri çevredekiler tarafından görüntülenirken Hadise-Mehmet Dinçerler aşkı belgelenmişti.

Geçen Şubat ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ve 'Evet' yanıtını veren Hadise, müjdeli haberi sosyal medya hesabında "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajıyla duyurmuştu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep edildi.

EVLENDİLER!

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçen akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu.

MEHMET DİNÇERLER'İN KARDEŞİ KURAL BOZDU!

Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.

Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı ve gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.

DÜĞÜN SONRASI İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Tüm bunlar yaşanırken suskunluğunu koruyan Hadise, nikah sonrası sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaptı.



Bu akşam konser veren Hadise, nikah sonrası suskunluğunu bozdu ve sahne öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti.





