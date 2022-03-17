Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nişanlanan Hadise'den iddialı paylaşım

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Sevgilisinin 3 milyon TL'lik yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul eden Hadise, önceki akşam nişanlandı.
Kız isteme töreni ve nişanının aile arasında yapılmasını isteyen Hadise'nin çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattığı ileri sürüldü. Nişanıyla ilgili her detayla yakından ilgilenen Hadise'nin imzalattığı sözleşmeye göre hiçbir çalışan nişan törenine ait bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşmayacak. Hadise, kuralın ihlal edilmesi durumuna karşı sözleşmeye yüklü miktarda tazminat alma hakkı da ekledi.
Aile arasında yapılan törenle Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, dün bir defileye katıldı. Gold eteği ve beyaz gömlekli kombiniyle göz kamaştıran Hadise, defile sonrası basın mensuplarının sözleşme ve nişan sorularına cevapsız kaldı.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve 13,6 milyon takipçisi bulunan Hadise, defileden kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımında en dikkat çeken detay ise tek taş yüzüğünün yanına taktığı alyansı oldu. Nişandan bir kare paylaşmayan Hadise'nin yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.
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