Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı çalındı!

Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Evlilik hazırlığı yapan çiftten Dinçerler, geçtiğimiz hafta "borç" iddialarının ardından Instagram hesabından sevgilisini takip etmeyi bırakmıştı.

Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Mehmet Dinçerler'in sosyal medya hesabını kapattığı ve bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenilmişti. Üç gün önce hesabını yeniden aktif hale getiren Dinçerler, bir şok daha yaşadı.

Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabı hacklendi. Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan iş insanı, "Instagram hesabım hacklenmiştir, eğer mesaj alırsanız itibar etmeyiniz." diyerek, takipçilerini uyardı.

