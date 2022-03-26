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Mehmet Dinçerler’le ilişkisi sonrası stilini değiştiren Hadise sosyal medyada gündem oldu

26.03.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı.

Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift, geçen günlerde ise aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

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Şimdilerde düğün hazırlıkları yapan ve Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Hadise, bu kez sahne kostümüyle konuşuldu. Ünlü şarkıcı, son konserinde tercih ettiği kostümle sosyal medyaya damga vurdu. Mehmet Dinçerler'le ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı, beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı.

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Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ise Hadise'ye yorum yağdı. Hadise için "Olması gerektiği gibi", "Harika", "Çok güzel" yorumları yapıldı.

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Hadise
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