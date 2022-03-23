Mehmet Dinçerler kesenin ağzını açtı! Hadise'ye nişanda taktiği pırlanta bileziğin fiyatı dudak uçuklattı

Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti. Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz hafta Göktürk'teki evinde evliliğe ilk adımı atan ünlü popçu, nişan öncesinde tüm çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalattı.

Bu sayede nişan merasimindeki tüm detayları gizli tutan Hadise'ye nişanda ne takıldığı merak konusu oldu. Güzel popçuya evlilik teklifinde bulunurken Marisa Perry marka 3 milyon TL'lik bir yüzük takan damat, nişanda da kesenin ağzını açtı.

"MİLYONLUK GELİN"

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; Mehmet Dinçerler ile ailesi, Hadise'ye bu kez de 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 100 bin TL'lik pırlanta bir bilezik taktı. Dinçerler Ailesi'nin bir de pırlanta kolye taktığı güzel popçu, "Milyonluk gelin" dedirtti.



Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" dedi.



