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Mehmet Ekici: Fenerbahçe'ye hizmetim bitmedi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.04.2020 09:02 | Son Güncelleme

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'den yönetime mesaj var. .

Sezonun ilk yarısında TFF'ye gönderilen listede yer almayan Mehmet Ekici, ikinci yarıda takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda kalitesini ve profesyonelliğini gösterdi.

Tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek. Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.

YÖNETİME MESAJI VAR

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'den yönetime mesaj geldi. Gurbetçi orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe'ye istediğim kadar katkı sağlayamadım. Burada kalarak, önemli başarılarda pay sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

Ekici ayrıca salgın dönemindeki yardımlaşmaya dikkat çekerek, "Türkiye, böyle zamanlarda dayanışma ruhunu ön plana çıkarıyor. El ele verip bu sorunuların da üstesinden geleceğiz" dedi.

(AKŞAM)

Mehmet Ekici'nin fotoğrafları...

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