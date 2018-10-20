Fenerbahçe'nin yıldızları gözyaşlarını tutamadı!

Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, iki puanın dışında Mehmet Ekici’yi de kaybetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mehmet Ekici, 61. dakikada Şener Özbayraklı’nın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun sağ kanatta görev verdiği Mehmet Ekici, hücumda oldukça etkili oldu. Ancak 15 dakika oyunda kalan Mehmet Ekici, sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Mehmet Ekici, oyundan alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

