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Fenerbahçe'nin yıldızları gözyaşlarını tutamadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku... Sivasspor - Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarı girdikten sonra etkili bir performans sergileyen Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'nin yıldızları gözyaşlarını tutamadı!

Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, iki puanın dışında Mehmet Ekici’yi de kaybetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mehmet Ekici, 61. dakikada Şener Özbayraklı’nın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun sağ kanatta görev verdiği Mehmet Ekici, hücumda oldukça etkili oldu. Ancak 15 dakika oyunda kalan Mehmet Ekici, sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Mehmet Ekici, oyundan alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet ekici Fenerbahçe

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