Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanan karşılaşmaların ardından PFDK'ya sevk edilen isimleri ve kulüpleri açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevkinin yanı sıra, kırmızı kart gören Mehmet Ekici de PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.