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Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye PFDK şoku! Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Ankaragücü'nden Canteros, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiler.

Derbi öncesi bir şok da F.Bahçe'ye! PFDK

Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanan karşılaşmaların ardından PFDK'ya sevk edilen isimleri ve kulüpleri açıkladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevkinin yanı sıra, kırmızı kart gören Mehmet Ekici de PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A. Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET EKİCİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Fenerbahçe mehmet ekici

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