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Mehmet Ekici yeniden Galatasaray'ın gündeminde

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

Yeni sezonda güçlü ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi! Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yle ilgilendiği öne sürüldü.

Mehmet Ekici yeniden Galatasaray'ın gündeminde

Geçen sezon şampiyonluktan uzak kalan ve pandemi nedeniyle verilen aradan birçok sakatlık ile cezayla dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon güçlü olduğu kadar geniş bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'yi gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkların da etkisiyle çok az maça çıkabilen ve bekleneni veremeyen 30 yaşındaki futbolcuyla masaya oturulduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın Mehmet Ekici'ye garanti yıllık ücret yerine maç başı ödemelerin bulunduğu bir teklif yaptığı iddia edildi.

2017 yılında Trabzonspor'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Mehmet Ekici, geçen sezon Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda gol atamazken 2 asist yaptı

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