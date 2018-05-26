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Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan maceralı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli takımda bekleneni veremeyen Mehmet Ekici'ye eski takımı Nürnberg kanca attı.

Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor

Bu sezon yeniden Bundesliga'ya yükselen Nürnberg!'in Mehmet Ekici'yi geri getirmek istediği belirtilirken, bonservisi için 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

Mehmet'in de Almanya'ya dönmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Kanarya'da sakatlıklarla boğuşan Ekici, ligde sadece 9 maçta 316 dakika sahada kalabildi. Gol ve asist katkısı yapamayan Mehmet Ekici ile ilgili son kararı yeni yönetim ve hocanın vermesi bekleniyor..

Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Ekici, Bayern Münih alt yapısında yetişti. Almanya'da doğan 28 yaşındaki oyuncu, Bavyera ekibi ve Nürnberg'in yanı sıra Werder Bremen'de de forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet ekici Fenerbahçe nurnberg

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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Mehmet Ekici balonu fenevin elinde fena patladı.
yaw he he herkesi herkes istiyor herkes herkesi almış sahte saçma sapan haberleriniz var be aptal aptal birde sonuna iddiaa edildi yazmazmısınız gerzekler
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