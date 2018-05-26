Mehmet Ekici'yi Nürnberg istiyor

Bu sezon yeniden Bundesliga'ya yükselen Nürnberg!'in Mehmet Ekici'yi geri getirmek istediği belirtilirken, bonservisi için 2 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.
Mehmet'in de Almanya'ya dönmeye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Kanarya'da sakatlıklarla boğuşan Ekici, ligde sadece 9 maçta 316 dakika sahada kalabildi. Gol ve asist katkısı yapamayan Mehmet Ekici ile ilgili son kararı yeni yönetim ve hocanın vermesi bekleniyor..
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mehmet Ekici, Bayern Münih alt yapısında yetişti. Almanya'da doğan 28 yaşındaki oyuncu, Bavyera ekibi ve Nürnberg'in yanı sıra Werder Bremen'de de forma giydi.
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