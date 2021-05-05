Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim!

Son günlerde sosyal medyada "20'li yaşlar" etiketi ile dünya çapında yoğun ilgi gören challenge'a Türk ünlüler de kayıtsız kalmadı.

45 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı.

Mehmet Günsür'ün fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda yorum ve 85 binden fazla beğeni alan kareye, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncuya, gülücük emojisiyle birlikte "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı.



