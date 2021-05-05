MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim!

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim!

05.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Mehmet Günsür, sosyal medyada çığ gibi büyüyen "20'li yaşlar" akımına kapıldı. Komedyen Cem Yılmaz'ın 24 yıl önce çekilen poza yaptığı yorum dikkat çekti.

Mehmet Günsür'ün gençlik fotoğrafına Cem Yılmaz'dan yorum: Atma be kardeşim!

Son günlerde sosyal medyada "20'li yaşlar" etiketi ile dünya çapında yoğun ilgi gören challenge'a Türk ünlüler de kayıtsız kalmadı.
45 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından "22" mesajı ile 1997 yılında fotoğrafçı Bennu Gerede'nin çektiği bir pozunu paylaştı.

Mehmet Günsür'ün fotoğrafı, görenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda yorum ve 85 binden fazla beğeni alan kareye, yorum yazanlardan biri de Cem Yılmaz oldu. Usta komedyen, ünlü oyuncuya, gülücük emojisiyle birlikte "Memo! Bu altı ay önce be kardeşim. Atma:)" notunu yazdı.

mg1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yediAkılalmaz olay! Köpeklerini gezdiren kadını ayı yedi
Ünlü şarkıcı hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı hayatını kaybetti
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Mehmet Günsür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme

AK Parti'den CHP'ye video animasyonlu gönderme

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

Bu halini unutun! 20'li yaş fotoğrafı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Kavganın nedeni belli oldu! Survivor İsmail, nişanlısıyla konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

Aşı olunca tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İsmail'in nişanlısı Acun Ilıcalı'yı aradı! Flaş açıklamalar

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.