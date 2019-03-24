Mehmet Helvacı: Futbol takımının etkilenmemesi için seçimin lig sonuna bırakılması lazım

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Mehmet Helvacı, olağan genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari yönden ibra edilmemesi ile ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayların ilk defa olmadığını söyleyen Helvacı, "Tüzüğün düzenlediği ve Galatasaraylıların ilk defa karşılaştıkları, bilmedikleri şeyler değil. Bunlar öngörülebilir şeyler. Böyle cereyan etmesini kimse istemez. Ama böyle cereyan etme ihtimali olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yönetimlerin, başkanların bunu öngörüyor olması lazım. Bunların olabileceğini varsaymaları lazım. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi doğru değil. Bana olmaz düşünceleri, olayları buralara getirebiliyor. Hoş değil, dünyanın sonu da değil. Çok da önemli değil. Galatasaray yoluna devam edecek” diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün tekrar seçime gidecek olmasını da değerlendiren Mehmet Helvacı, "Yönetim kurulunun bu kararı alması lazım. Bir seçim takvimi belirleyip, ilan edecekler. Buna göre de kimler aday olacaksa seçim yarışına gireceklerdir" şeklinde konuştu.