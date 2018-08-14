SPOR

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadıköy'de atmosfer çok güzeldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 23:53 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla 1-1 berabere kaldığı maçta iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadıköy'de atmosfer çok güzeldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe-Benfica maçı için, “Atmosfer çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'ndaki maçı izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ilk maçtaki 1-0'lık yenilginin sarı-lacivertliler açısından dezavantaj olduğuna değinerek, "Atmosfer çok güzeldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, son saniyeye kadar gayet güzel bir oyun ortaya koydu. İlk maçtaki skorun dezavantajı turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Avrupa'daki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi!Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi!
Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'ndan 1 yıl affını istedi!

Lionel Messi Arjantin Milli Takımı'ndan 1 yıl affını istedi!

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için istediğimiz rakamlar verilirse masaya otururuz

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadıköy'de atmosfer çok güzeldi!

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadıköy'de atmosfer çok güzeldi!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 1 Benfica (Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar ile yollar ayrılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.