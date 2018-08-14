Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Kadıköy'de atmosfer çok güzeldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe-Benfica maçı için, “Atmosfer çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'ndaki maçı izleyen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, ilk maçtaki 1-0'lık yenilginin sarı-lacivertliler açısından dezavantaj olduğuna değinerek, "Atmosfer çok güzeldi. Temsilcimiz Fenerbahçe, son saniyeye kadar gayet güzel bir oyun ortaya koydu. İlk maçtaki skorun dezavantajı turu getirmedi. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Avrupa'daki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

