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Mehmet Okur: Fenerbahçe'de koçluk yapmayı isterim

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 07.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Türk basketbolunun efsanelerinden Mehmet Okur, Khimki maçını tribünde izlediği maçın ardından konuştu.

Mehmet Okur: Fenerbahçe'de koçluk yapmayı isterim

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Khimki'yi mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Okur maçın ardından sarı lacivertli kulüpte koçluk yapmak istediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mehmet Okur, Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'de koçluk yapmayı elbet istediğini ancak şuan da böyle bir ihtimalin olmadığını söyledi. Okur açıklamasında, "Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak isterim ama şu anda öyle bir şey yok. Bir gelişme yok. Hedeflerim Amerika'da, NBA'de koçluk yapmak. Tabii ki Türkiye'de de koçluk yapmak istiyorum. Dediğim gibi şu an net bir şey yok ama inşallah bana da Fenerbahçe'de koçluk yapmak nasip olur" diye konuştu.

Okur eski hocası Igor Kokoskov ile ilgili konuşarak, "Igor Kokoskoc benim arkadaşım. Uzun süredir görüşüyoruz ve benim Detroit'teki çaylak dönemimde koçumdu. 2004'teki şampiyonlukta büyük emekleri vardı ve oyuncularda da. Şimdi görüştük konuştuk güzel oldu" sözlerini sarf etti.

(SPORX)

Maç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 KhimkiMaç Sonucu | Fenerbahçe Beko 83 - 71 Khimki


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